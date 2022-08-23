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Rusya'nın aradığı Dugina suikastı zanlısıyla ilgili Estonya'dan açıklama: Ülkemizde saklanmıyor

Dünya Haberleri

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Ukraynalı Natalya Vovk'un Estonya'da saklandığı öne sürüldü. Estonya'dan iddialarla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, suikast zanlısının ülkede saklanmadığı ve iddiaların Rusya'nın provokasyonlarından bir yenisi olduğu vurgulandı.

Estonya, Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının ülkede saklandığına yönelik iddiaları reddetti. Newsweek'in haberine göre, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Dugina'nın ölümüyle Estonya'nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimlerini provokasyon olarak nitelendirdi.

Reinsalu, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) iddialarını, Rusya'nın provokasyonlarından bir yenisi olduğunu vurgulayarak konuya dair söylenecek başka bir şeyleri olmadığını kaydetti. FSB, Dugin'in kızının Ukrayna vatandaşı bir kadın tarafından öldürüldüğünü açıklamış ve kadının Rusya'daki bazı görüntülerini paylaşmıştı.

Rus istihbaratı FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı." ifadelerine yer vermişti.

Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken bu kişinin Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Dünya

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