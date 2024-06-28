Slovakya'da Tren ve Otobüs Çarpışması: En Az 6 Ölü

Slovakya'da, Bratislava üzerinden Prag'dan Budapeşte'ye giden Çek Demiryolları'na ait uluslararası trenin otobüsle çarpışması sonucu en az altı kişinin öldü, beş kişi yaralandı.

Acil durum birimlerinin Facebook paylaşımına göre kaza, başkent Bratislava'nın yaklaşık 80 kilometre doğusundaki Nove Zamky kasabası yakınlarında meydana geldi.

Otobüs ve tren sürücüleri de yaralandı.

Ölenlerin tamamının trenle çarpışan Arriva otobüsü yolcuları olduğu bildirildi.

Arama kurtarma birimi sözcüsü Petra Klimesova, AFP'ye, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Yetkililer, olay sırasında trende yaklaşık 200, otobüste ise dokuz kişinin bulunduğunu söyledi.

Arriva, otobüs şoförünün otuz yılı aşkın tecrübesi olduğunu söyledi.

BBC'nin doğrulayamadığı Slovak basınında çıkan haberlere göre, çarpışmanın yaşandığı geçitteki ışıklar ve bariyerler yakın zamanda meydana gelen fırtına nedeniyle kullanım dışı kalmıştı.

Çarpışma sırasında düzgün çalışıp çalışmadıkları henüz tespit edilemedi.

Slovak Demiryolları iddialarla ilgili yorumda bulunmadı.

Olay yerine gelen Slovak İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, sosyal medyada "Biraz dikkatsizlik sonucu hayat saniyenin yüzde biri kadar bir sürede sonsuza kadar değişebilir" yazdı.

"Bu üzücü olay hepimize yollarda ve demiryolu geçişlerinde güvenliğe dikkat etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısı olsun."

Yolculardan Katarina Molnarova, AFP'ye, Nove Zamky istasyonundan ayrılırken bir çarpışma hissettiğini ve duyduğunu söyledi. "Birkaç dakika sonra inmeyi başardık" dedi.

"Trenin ön kısmının alevler içinde olduğunu gördük" sözlerini ekledi. Çığlık ya da paniğe kapılma yaşanmadığını, yolcuların bagajlarını alıp yola yürüdüğünü sözlerine ifade etti.