Haberler

Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladic Lahey'de öldü

Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladic Lahey'de öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Savaşı sırasında işlenen soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladic, cezasını çektiği Lahey'deki cezaevi hastanesinde hayatını kaybetti. Mladic, Srebrenitsa soykırımı ve Saraybosna kuşatmasındaki rolüyle biliniyordu ve ölümünden önce birden fazla felç geçirmişti.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Bosnalı Sırp savaş suçlusu eski general Ratko Mladic, Lahey'de müebbet hapis cezasını çektiği cezaevinin hastanesinde  öldü.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından mübebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic, Sırp RTS kanalının bildirdiğine göre, Lahey'deki bir cezaevi hastanesinde hayatını kaybetti. Mladic, ölümünden önce birden fazla felç geçirdi.

Mladic, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Saraybosna kuşatması ve 1995 yılında yaklaşık 8 bin Boşnak erkek ve çocuğun öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle uluslararası mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Ratko Mladic, "soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları" nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: ANKA
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var

Arda için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir...
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı
Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek

Yarın gökyüzüne bakmayı unutmayın! Türkiye'den de izlenebilecek