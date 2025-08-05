Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic Beyin Kanaması Geçirdi

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic Beyin Kanaması Geçirdi
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Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, bir TV programında geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı, durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

SIRBİSTAN Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic'in, sabah saatlerinde katıldığı bir TV programında beyin kanaması geçirdiği bildirildi.

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldı. Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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