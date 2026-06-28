Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, birkaç hafta içinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Erken seçim tarihini yakında açıklayacağını belirten Vucic, ülkesinin askeri tarafsızlık ve AB üyelik sürecine vurgu yaptı.

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Birkaç hafta içinde görevimden istifa edeceğim" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) başkent Belgrad'da 'Sırbistan-Tek Aile' sloganıyla düzenlediği mitinge katıldı. Sırbistan Ulusal Meclisi önünde konuşma yapan Vucic, "Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Vucic, erken seçim tarihini de yakında duyuracağını söyleyerek, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydetti. Çin ve Rusya ile geleneksel dostluğa dayanan ilişkilerin devam etmesi gerektiğini belirten Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde daha hızlı ilerlemesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı

Bu hafta nefes aldırmayacak! Güneş altında 50 derece alarmı
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada