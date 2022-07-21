Sinirlenen köpekbalığı, adamın elini böyle kaptı

Dünya genelinde son dönemde köpekbalığı saldırılarında hayli artış meydana geldi. Mısır'da geçtiğimiz haftalarda iki turistin köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi herkesi üzerken, konuyla ilgili bir üzücü görüntü de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

AİLESİYLE BİRLİKTE BALIK TUTMAYA GİTTİ

Brett Reeder adlı adam, eşi Mandy ve oğluyla birlikte Florida açıklarında balık tutmaya gitti. Ailenin balık tuttuğu sırada oltaya orta boydaki bir köpekbalığı takıldı. Brett Reeder teknenin ucuna giderek köpekbalığını kontrol etti.

AĞZINDA İĞNE VARDI

Köpekbalığının ağzındaki iğneyi gören Brett Reeder, onu çıkarmak için hamle yaptı ancak bu sırada sinirlenen köpekbalığı, talihsiz adamın elini kaptı. Kanlar içerisinde kalan adamın, ailesini korkutmamak için sakin durduğu ancak parmağının koptuğu belirtildi.