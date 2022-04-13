Sınıfta öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı

Abd'nin New Jersey eyaletindeki bir okulda meydana gelen olay, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Sınıfta su içen bir öğrenci, suyun boğazına takılması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kendi çabasıyla kurtulamaya çalışan öğrenci başarılı olamayınca öğretmeninin yanına koştu.

HEMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI

Öğretmen, son derece soğukkanlı bir şekilde ne olduğunu sorduğu öğrencisini daha sonra hemlich manevrasıyla hayata bağladı. Öğretmenin takdir toplayan anları saniye saniye kameralara yansıdı. Diğer öğrencilerin de bu sırada büyük korku yaşadıkları görüldü.