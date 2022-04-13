Sınıfta öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı - Haberler

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Sınıfta öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nde sınıfta su içerken boğulan bir öğrenci, öğretmeninin doğru müdahalesi sayesinde kurtuldu. Korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

Abd'nin New Jersey eyaletindeki bir okulda meydana gelen olay, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Sınıfta su içen bir öğrenci, suyun boğazına takılması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kendi çabasıyla kurtulamaya çalışan öğrenci başarılı olamayınca öğretmeninin yanına koştu.

HEMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI

Öğretmen, son derece soğukkanlı bir şekilde ne olduğunu sorduğu öğrencisini daha sonra hemlich manevrasıyla hayata bağladı. Öğretmenin takdir toplayan anları saniye saniye kameralara yansıdı. Diğer öğrencilerin de bu sırada büyük korku yaşadıkları görüldü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Öğretmen, ABD, Dünya, Haberler

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