Singapur Genel Seçimlerini Halkın Eylem Partisi Kazandı

SİNGAPUR'da yapılan genel seçimleri, iktidardaki Başbakan Lawrence Wong'un liderliğindeki Halkın Eylem Partisi'nin kazandığı açıklandı.

Singapur'da yapılan genel seçimlerde, iktidardaki Başbakan Lawrence Wong'un liderliğindeki Halkın Eylem Partisi (PAP) seçildi. Erken açıklanan sayımlara göre PAP, 97 parlamento koltuğundan 10 koltuk dışında tüm milletvekilliklerini kazandı. Başbakan Wong, seçim bölgesinde kazandığı zaferin ardından destekçilerine yaptığı konuşmada, "Güçlü yetkiniz için bir kez daha minnettarız ve buna saygı göstereceğiz" dedi.