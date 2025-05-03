Singapur Genel Seçimlerini Halkın Eylem Partisi Kazandı

Singapur Genel Seçimlerini Halkın Eylem Partisi Kazandı
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Singapur'da gerçekleştirilen genel seçimlerde Başbakan Lawrence Wong'un liderliğindeki Halkın Eylem Partisi, 97 koltuktan 87'sini kazanarak zafer elde etti.

SİNGAPUR'da yapılan genel seçimleri, iktidardaki Başbakan Lawrence Wong'un liderliğindeki Halkın Eylem Partisi'nin kazandığı açıklandı.

Singapur'da yapılan genel seçimlerde, iktidardaki Başbakan Lawrence Wong'un liderliğindeki Halkın Eylem Partisi (PAP) seçildi. Erken açıklanan sayımlara göre PAP, 97 parlamento koltuğundan 10 koltuk dışında tüm milletvekilliklerini kazandı. Başbakan Wong, seçim bölgesinde kazandığı zaferin ardından destekçilerine yaptığı konuşmada, "Güçlü yetkiniz için bir kez daha minnettarız ve buna saygı göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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