Silivri'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangın yaklaşık 40 hektarlık bir alanda etkili oldu.