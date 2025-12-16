Haberler

Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Güncelleme:
Şili'de yapılan son başkanlık seçimini kazanan aşırı sağcı siyasetçi Jose Antonio Kast, bu kez aile geçmişine ilişkin ortaya çıkan belgelerle gündeme geldi. Alman federal arşivlerinde yer alan bir kimlik kartına göre, Kast'ın Alman asıllı babasının II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Partisi'ne üye olduğu iddia ediliyor.

  • Alman federal arşivlerindeki bir kimlik kartı, Şili Başkanı Jose Antonio Kast'ın babası Michael Kast'ın Eylül 1942'de Nazi Partisi'ne üye olduğunu gösteriyor.
  • Kimlik kartındaki doğum tarihi ve yeri, 2014'te ölen Michael Kast'ın bilgileriyle örtüşüyor.
  • Michael Kast, II. Dünya Savaşı sonrasında Latin Amerika'ya kaçan Nazi rejimi üyeleri arasında yer aldı.

Şili'de yapılan son başkanlık seçimini kazanan aşırı sağcı siyasetçi Jose Antonio Kast, iktidara gelmesinin hemen ardından ailesinin geçmişine ilişkin ortaya çıkan çarpıcı bir belgeyle gündeme geldi. Alman federal arşivlerinde bulunan bir kimlik kartına göre, Kast'ın Alman asıllı babasının II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Partisi'ne (NSDAP) üye olduğu belirlendi.

Alman yetkililer, federal arşivlerde yer alan kimlik kartının, Michael Kast adlı 18 yaşındaki bir gencin, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşının en yoğun olduğu Eylül 1942'de Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne katıldığını doğruladığını açıkladı.

DOĞUM BİLGİLERİ ÖRTÜŞÜYOR

Federal arşiv, söz konusu kişinin doğrudan Şili'de başkanlık seçimini kazanan Jose Antonio Kast'ın babası olup olmadığını kesin olarak teyit edemediklerini belirtse de, kartta yer alan doğum tarihi ve doğum yerinin, 2014 yılında hayatını kaybeden Kast'ın babasına ait bilgilerle örtüştüğü ifade edildi.

9271831 üyelik numarası taşıyan kimlik kartının bir kopyası, daha önce Şilili gazeteci Mauricio Weibel tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Belge, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

NAZİ REJİMİ ÜYELERİYLE LATİN AMERİKA'YA KAÇTI

Tarihsel kayıtlara göre Michael Kast, Almanya'nın II. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Latin Amerika'ya kaçan Nazi rejimi üyeleri arasında yer aldı. Bu durum, Jose Antonio Kast'ın özellikle aşırı sağ söylemleri nedeniyle zaten tartışmalı olan siyasi kimliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

İLK TEBRİKLER ABD VE İSRAİL'DEN

Şili'deki başkanlık seçimini kazanan Kast'ı ilk kutlayan isimler arasında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. Tebrik mesajları, Kast'ın siyasi çizgisi ve aile geçmişine ilişkin tartışmalar sürerken gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Kast cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
