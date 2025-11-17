Şili'de Başkanlık Seçimlerinin İlk Turunda Hiçbir Aday Yeterli Oyu Alamadı

ŞİLİ'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yeterli oya ulaşamadığı bildirildi.

Şili Seçim Servisi sandık sonuçlarına göre, ' Şili İçin Birlik' adayı Jeannette Jara, oyların yüzde 26,76'sını alarak seçim yarışını önde tamamladı. Jara, ülke tarihinde devlet başkanı seçiminin birinci turunu kazanan ilk 'komünist' olarak tarihe geçti. Aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti adayı Jose Antonio Kast oyların yüzde 24,5'ini alırken, 'Halkın Partisi' Franco Parisi ise yüzde 19,55 oy ile seçimi üçüncü sırada tamamladı. Diğer adaylardan 'Ulusal Liberter Parti' adayı Johannes Kaiser yüzde 13,94 ve 'Haydi Şili' adayı Evelyn Matthei de oyların yüzde 12,59'unu aldı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle Jara ve Kast'ın, 14 Aralık'ta Şili'nin yeni devlet başkanı olmak için yarışacağı belirtildi.