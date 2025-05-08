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Şi Cinping Moskova'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Şi Cinping Moskova'ya Resmi Ziyarette Bulundu
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Çin-Rusya ilişkileri ve ortaklık vurgusu yaparak resmi ziyarette bulundu. Ziyaret, 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşiyor.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, dün akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın Vnukovo Havalimanı'nda yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çin ile Rusya'nın birbirinden ayrılamayan iki iyi komşu, sevinç ve acıları paylaşan gerçek iki dost ve başarıya ulaşmada birbirlerine destek veren iyi ortaklar olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca bağımsız ve güçlü Çin-Rusya ilişkilerinin, küresel stratejik istikrarın korunması ile eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyanın teşvik edilmesine önemli katkılarda bulunduğu bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyarette bulunan Şi, Rusya'nın 2'nci Dünya Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümünün kutlanacağı '9 Mayıs Zafer Günü' törenine katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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