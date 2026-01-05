Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyon uluslararası düzeni zedeliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunu eleştirerek, tek taraflı eylemlerin uluslararası düzeni tehlikeye attığını ifade etti. İrlanda Başbakanı ise uluslararası hukukun önemine vurgu yaptı.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla ilgili, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzeni zedeliyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ülkesini ziyaret eden İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunduğu bildirildi. Şi, dünyanın kargaşa içinde olduğunu vurgulayarak, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzeni zedeliyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı" ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı Martin ise uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini söyleyerek, ülkesinin Çin ile yakın iletişim ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunacağını, serbest ve açık ticarete bağlı kalacağını, refahı ve istikrarı teşvik edeceğini belirtti.

