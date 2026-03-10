Haberler

Savaş devam ederken Rusya'dan yeni mesaj: Biz hazırız

Güncelleme:
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'daki çatışmada arabuluculuk yapma ve gerilimi azaltma teklifinin hala geçerli olduğunu açıkladı. Moskova yönetimi Orta Doğu'daki krizin büyümemesi için diplomatik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'daki çatışmaya ilişkin arabuluculuk teklifi geçerliliğini koruyor.
  • Rusya, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için diplomatik çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
  • Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmeleri yaparak arabuluculuk teklifini iletti.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'daki çatışmaya ilişkin sunduğu arabuluculuk teklifinin hâlâ geçerli olduğunu açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Salı günü yaptığı açıklamada Moskova'nın Orta Doğu'da artan gerilimi azaltmak için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

"KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Peskov, Rusya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Rusya, Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesi için gerekli tüm diplomatik çabalara katkı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü, Putin'in bu yöndeki girişimlerinin daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerde de gündeme geldiğini belirtti.

ARABULUCUK TEKLİFİNİ İLETTİ

Kremlin yetkilileri, Putin'in son dönemde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve Moskova'nın bölgede arabuluculuk yapma teklifini ilettiğini duyurdu. Rusya, söz konusu girişimin amacının çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek ve diplomatik çözüm yollarını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Peskov, Putin ile Trump arasında yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı. Kremlin sözcüsü, iki lider arasında yapılan temaslarda dile getirilen önerilerin içeriğine dair detay paylaşmayacaklarını söyledi.

İRAN GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bazı ülkelerin arabuluculuk girişimlerinde bulunduğunu açıklayarak bölgede kalıcı barıştan yana olduklarını ifade etti. Ancak İran yönetimi, ülkenin egemenliğini savunmaktan geri adım atmayacaklarını da vurguladı.

Rusya yönetimi, İran'daki krizin askeri yöntemlerle değil diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini savunuyor. Moskova, bölgedeki taraflarla temaslarını sürdürürken, arabuluculuk teklifinin hâlâ masada olduğunu belirtiyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
