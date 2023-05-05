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Şarja takılı telefonla su dolu küvete giren 16 yaşındaki genç kız, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Şarja takılı telefonla su dolu küvete giren 16 yaşındaki genç kız, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

İtalya'nın güneyindeki Montefalcione kentinde yaşayan Maria Antonietta Cutillo isimli genç kız banyonun küvetinde telefonunu şarja taktıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Salı akşamı meydana gelen olaydaMaria Antonietta Cutillo isimli genç kız arkadaşıyla telefon görüşmesi yaparken banyoya girdi.

AİLESİ EVDE YOKTU

Genç kız küvetteyken telefonunu şarja taktı. Telefonun küvete düşmesi sonucu talihsiz kız akıma kapılarak hayatını kaybetti. Maria Antonietta Cutillo'nun ailesinin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi.

Şarja takılı telefonla su dolu küvete giren 16 yaşındaki genç kız, akıma kapılarak hayatını kaybetti

KASABA HALKINI YASA BOĞDU

Ailesinin bölgede iyi tanındığıMaria Antonietta Cutillo'nun trajik ölümü kasaba halkını yasa boğdu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

İtalya Dünya Haberler

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