Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Çin'in Tiencin Şehrinde Yapılacak

Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenecek. Bu önemli zirve, bölgesel işbirliği ve güvenliğin güçlendirilmesi konusunda bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül'de Tiencin şehrinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
