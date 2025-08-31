Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Çin'in Tiencin Şehrinde Yapılacak
Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenecek. Bu önemli zirve, bölgesel işbirliği ve güvenliğin güçlendirilmesi konusunda bir platform oluşturmayı hedefliyor.
