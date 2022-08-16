Gözü dönmüş sapık, gece yolda yürüyen kadını ıssız yere sürükledi, sonra da tecavüz etti

Güney Brezilya'daki Cascavel'de yaşanan olayda adam, kadını gecenin bir yarısı ona tecavüz etmek için zorladı. Cesur kadın, çığlıklarıyla yoldan geçen polisleri alarma geçirdi. Bunun üzerine saldırgan koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Güney Brezilya'daki Cascavel'de bir kişi çaresiz kadını gecenin bir yarısı tecavüz etmek istedi. Bunun için ıssız bir yola zorladı. Ardından gözlerden uzak bir alana şitip kadına tecavüz etti.

Saldırgan adamdan kurtulmak isteyen kadın çığlıklarıyla yoldan geçen polisleri alarma geçirerek yardım istedi. Memurlar fark ettikten sonra saldırgan olay yerinden kaçtı. Ancak eşya dolu sırt çantasını olay yerinde bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine polisler zanlının çantasını karıştırdı. Evinin adresini bulup harekete geçti.

ADRESE BASKIN YAPTILAR

Öte yandan polisler saldırganı yakalamak için adresine gitti. Bunun üzerine şüphelinin karısı tarafından karşılandılar. Polislere kocasının henüz geri dönmediğini söyledi.

POLİSE TESLİM OLDU

Ardından saldırgan polis karakoluna teslim oldu. Ve 28 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini kabul etti.