Haberler

Rusya ve Ukrayna'dan Ortodoks Paskalyası için ateşkes kararı

Rusya ve Ukrayna'dan Ortodoks Paskalyası için ateşkes kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Ortodoks Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etti. Ukrayna da benzer adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

RUSYA ve Ukrayna'nın bu hafta sonu kutlanacak Ortodoks Paskalyası süresince geçerli olacak geçici bir ateşkes üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 'simetrik adımlar atmaya hazır' olduğunu kaydederek, halkın tehditlerden uzak bir bayrama ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Zelenskiy, bu adımın kalıcı bir barışa giden yolda bir başlangıç olabileceğini vurgulayarak, Rusya'nın bayramdan sonra saldırılara dönmeme şansı olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

