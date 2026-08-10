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Ukrayna'nın Belgorod Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna'nın Belgorod Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 5 kişi öldü, bazı binalar hasar gördü. Bölgedeki operasyonel merkez, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

RUSYA'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Operasyonel Merkez tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda kentteki birkaç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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