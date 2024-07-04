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Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentini vurdu: 8 kişi yaralandı

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Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentini vurması sonucu 8 kişi yaralandı. Saldırıda mahsur kalan yaşlı bir kadın Ukrayna acil servisi ekiplerince kurtarıldı.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkiv kentini vurdu. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın, Ukrayna acil servisi ekiplerince kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Harkiv yine Rus bombalarının saldırısına uğradı, kayıplar var. Saat 16: 00 sularında Rus uçakları Harkiv'in bölgesine bomba yağdırdı. Evler yıkıldı ve hasar gördü. Devlet Acil Durum Servisi 8 yaşındaki bir çocuğu evlerden birinin enkazından kurtardı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri kendi başına hareket edemeyen ve evinde kilitli kalan yaşlı bir kadının kurtarılmasına yardımcı oldu. Biri çocuk olmak üzere 8 kişi ilk belirlemelere göre yaralanmıştır" denildi.

Servis, yaşlı kadının kurtarılma anlarını da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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