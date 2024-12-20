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Ukrayna, Rusya'yı bir kez daha ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle vurdu

Ukrayna, Rusya'yı bir kez daha ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle vurdu
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Rusya, Ukrayna'nın Rostov bölgesine ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı 'Storm Shadow' seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının hedefinin, kimyasal madde üreten 'Kombinat Kamenskiy' fabrikası olduğu duyuruldu.

Rusya, Ukrayna'nın, Rostov bölgesine ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı 'Storm Shadow' seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu saldıraya karşı yanıt verileceğini aktarıldı.

"6 ATACMS VE 4 STORM SHADOW FÜZESİ KULLANILDI"

6 adet ATACMS füzesi ve 4 adet de Storm Shadow füzesinin kullanıldığı belirtilen açıklamada, saldırı ile kimyasal madde üreten 'Kombinat Kamenskiy' fabrikasının hedef alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Ukrayna'nın Rus toprağındaki unsurlara ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlediğini ve buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıklamıştı. Geçen ay ABD ile İngiltere'nin, Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verdiği bildirilmişti.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre null:

bu belaları insanların kendisi istiyor halk hiçbir zaman savaş yanlısı siyasetçilere oy vermemeli Putin biden netanyahu hepsi savas yanlısı biden gitti cok şükür sıra netanyahu ve putinde umarım ikisi de bir an once gönderilir dunya rahat bir nefes alir

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