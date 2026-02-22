Haberler

Zelenskiy: Rusya son bir haftada 1300'den fazla İHA ve 96 füze ile saldırdı

Zelenskiy: Rusya son bir haftada 1300'den fazla İHA ve 96 füze ile saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada 1300'den fazla İHA, 96 füze ve 1400'ün üzerinde güdümlü bomba ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya son bir haftada 1300'den fazla İHA, 96 füze ve 1400'ün üzerinde güdümlü bomba ile saldırdı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün düzenlediği hava saldırısına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zelenskiy, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv ile Odessa ve Poltava bölgelerini hedef aldığını bildirdi. Saldırılar nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırının ana hedefi enerji sektörüydü. Sıradan konut binaları ve demir yolu da hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bir hafta içinde ülkesine 1300'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 96 füze ve 1400'den fazla güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini kaydederek, "Moskova, diplomasiye harcadığından daha fazla imkanını hava saldırılarına ayırmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Edirne'de nehirler yüzlerce dönüm tarım arazisini yuttu