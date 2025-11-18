RUSYA'nın Omsk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya'nın Omsk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Omsk Valisi Vitaly Khotsenko, bölgede ana boru hattının yer altı bölümünde gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktığını belirtti. Yetkililer, bölge sakinleri ve çevredeki yerleşim yerleri için herhangi bir tehdit olmadığını açıkladı.