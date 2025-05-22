Rusya Kara Kuvvetleri'nde Yeni Atama

RUSYA Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak Korgeneral Andrey Mordviçev'in atandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Andrey Belousov'un başkent Moskova'da askeri yetkililerle görüştüğü duyuruldu. Açıklamada, Belousov'un, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Korgeneral Mordviçev'i yetkililere tanıttığı belirtildi. Tanıtma sırasında bir konuşma yapan Belousov, Mordviçev'in Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonda' yer aldığını ve askeri alanda deneyimli olduğunu ifade etti.