Rusya'da Mi-8 Helikopteri Düştü

Rusya'da Mi-8 Helikopteri Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Oryol bölgesinde planlı uçuş yapan Mi-8 tipi helikopterin düştüğü, kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. Mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı, soruşturma başlatıldı.

RUSYA'nın Oryol bölgesinde planlı uçuş yapan 'Mi-8' tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

Moskova Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Oryol bölgesinde Mi-8 tipi helikopter, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, mürettebatın sayısına dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
50 yaşına kadar futbol oynayacak! Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı ortaya çıktı

10 yıl daha futbol oynayacak! İşte Ronaldo'nun biyolojik yaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.