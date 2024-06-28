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Rusya'da gösteri faciaya yol açıyordu! Polis memurunun kafasının üzerinden araç geçti

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Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bir polis gösterisi kazayla sonuçlandı. Trafik polislerinin yaptığı tehlikeli bir gösteride, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, yere yatan bir polis memurunun üzerine devrildi. Kafasında kask olan polis memuru, aracın altında sıkışarak metrelerce sürüklendi.

Moskova'da Rus trafik polislerinin gerçekleştirdiği gösteri kazayla sonuçlandı. Bir polis arabanın altında kalırken kazayı ise yaralı olarak atlattığı öğrenildi. O anlar kameralara yansıdı.

YERE YATAN POLİSLERİN ÜZERİNDEN ARAÇLA GEÇTİLER

Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren federal emniyet teşkilatı mensuplarının yaptığı gösteri az kalsın faciaya neden oluyordu.Bir dizi gösteride bulunan emniyet mensupları son olarak ise arabayla bir şov yapmak istedi. Yere yatan kişilerin üzerinden iki teker üzerinde yan yatarak ilerleyen otomobiller geçmeye başladı.

DEVRİLEN ARACIN TEKERİ KAFASINA DENK GELDİ

Ancak bu tehlikeli gösteri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yere yatmış olan kişilerden birinin üzerine devrildi. Aracın arka tekeri büyük bir şiddetle polis memurunun kafasına denk geldi. Memur, aracın altında sıkışarak metrelerce sürüklendi.

KASK SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kafasında kask olması polis memurunun hayatını kurtarırken facianın önüne geçildi. Yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Korkunç kazadan ise geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Moskova trafik Rusya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Gerard Dirivia:

Böyle saçma bi gösteri anca ruslardan çıkar

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ertugrul yazıcı:

halbuki ben türkiye olduğuna emindim habere girerken

yanıt27
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