Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus haber ajansı RİA'ya Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

RUSYA, AFGANİSTAN HÜKÜMETİNİ RESMEN TANIDI

Rusya'nın Afganistan hükümetini resmen tanıyıp tanımadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kabulov, "Evet, tanıdı." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov

BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDU

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğine yeni atanan Gul Hasan ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Hasan'ın Rudenko'ya güven mektubunun kopyalarını teslim ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Kabil'in yeni Moskova Büyükelçisi Dimitry Zahirnov'un, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'ye güven mektubunu sunduğu ve Rusya hükümetinin Afganistan yönetimini resmen tanıma kararı aldığını kendilerine aktardığı belirtildi.

RUSYA, TALİBAN HÜKÜMETİNİ TANIYAN İLK ÜLKE OLDU

Rusya'nın bu kararı ile 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan hükümeti ilk kez bir ülke tarafından tanınmış oldu. ABD ve NATO askeri güçlerinin 2021 yazında ülkeden ayrılmasına paralel önceki hükümet devrilmiş, Afganistan genelinde kontrol sağlayan Taliban, geçici hükümetini duyurmuştu. Aynı dönemde, Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik misyonlarını kapatmış, başkent Kabil'de çok az sayıda ülkenin büyükelçiliği aktif olarak çalışmalarına devam etmişti.

TALİBAN, TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamış, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi de nisan ayında, Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar vermişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi yönünde karar alındığını bildirmişti.