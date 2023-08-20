Rus tankı mayına bastı, asker metrelerce havaya yükseldi! İHA kamerası o anları saniye saniye kaydetti

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda, mayına basan ve infilak eden bir Rus tankının içindeki askerin metrelerce havaya uçtuğu görüldü.