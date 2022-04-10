46 gün geçti, hala istediklerini elde edemediler! İşte Rus ordusunun başarısızlığının altında yatan 9 neden - Haberler

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46 gün geçti, hala istediklerini elde edemediler! İşte Rus ordusunun başarısızlığının altında yatan 9 neden

Haberler.com - Dünya
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24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgal başlatan Rus ordusu, geride kalan 46 günden bu yana hem savaşı kazanamadı hem de ağır kayıplar verdi. Dünya basını da Ukrayna'da ağır bir tahribat alan Rus ordusunun savaşta başarısız olma nedenlerini araştırdı. ABD'nin ünlü gazetesi Washington Post, Rus ordusunu savaşta başarısızlığa sürükleyen 9 nedeni, okuyucularına aktararak bölgedeki durumu özetledi.

Rusya, uzun süreden bu yana gerilimin yaşandığı Ukrayna sınırında, 24 Şubat'ta resmen işgal girişimini başlattı. Dünyanın en güçlü ordularından biri olarak bilinen Rus ordusunun, Ukrayna'da beklenmedik bir direnişle karşılaşması ve kısa sürede istediğini alamaması, bir anda gündeme oturdu. Savaşın başından bu yana büyük kayıplar ve esir asker veren Rusya'nın başarısızlığının nedenleri de merak edilmeye başlandı.

Kremlin, Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiklerini doğrularken, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, 9 maddede Rus ordusunun neden başarılı olamadığını yazdı.

İşte Washington Post tarafından Rus ordusuyla ilgili sıralanan 9 madde...

Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı. Rusya hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı ancak Ukrayna Batı'dan gelen silahlarla karşılık verdi. Savaşansa sadece ordu değildi. Siviller de Rusya'nın ilerlemesini engellemek için girişimlerde bulundu.

Yakalanan Rus askerlerinin ifadelerine göre birçok birlik Ukrayna'yı işgal edeceklerinden habersizdi. Bazıları kendilerine askeri bir tatbikata katıldıklarının söylendiğini belirtti. Bazıları ise sadece Donbas bölgesine gönderildiklerinden haberdardı. Rus askerleri psikolojik olarak hazır değildi.

Rus birlikleri karşılaştıkları koşullarla ilgili de hazır değildi. Yanlarına aldıkları iki haftalık erzak hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olmadığı için yol kenarlarında mahsur kaldığını ve aç askerlerin dükkanları yağmaladığını gösteren videolar ortaya çıktı.

Rus ordusu dünyası basınında manşetlerde! İşte savaştaki başarısızlıkları için sıralanan 9 neden

Birlikler, yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde, üstlerinin ikmal için hiçbir planı yoktu. Tanklar durdu.

Askeri uzmanlara göre, birlikler sınırın ötesine gönderilmeden önce Ukrayna hava savunma sistemlerinin yok edileceğini bekliyorlardı. Hava desteği olmadan içeri girdiler. Washington Post; bunu, komutanların çok az direnişle karşılaşacakları yönündeki yanlış hesaplamasıyla açıklıyor. Ukrayna askeri uçaklarının işgalden yedi hafta sonra hala havada olduğuna dikkat çekiliyor.

İşgal dört cephede başlatıldı, Kuzeyde Kiev'e, kuzeydoğuda Harkov'a doğru. Doğu ve güneyde ise Kırım'dan. İlk direniş başladığında, birlikler kendilerini ülkenin sınırları boyunca dizilmiş halde buldular. Böylece zaten yetersiz olan tedarik hatları uzadı.

Rus ordusu dünyası basınında manşetlerde! İşte savaştaki başarısızlıkları için sıralanan 9 neden

Ruslar iletişim kurmak için cep telefonlarını ve eski moda radyoları kullanarak büyük bir savaşa girişti. Ukraynalılar, bu sayede cephede Rus hareketleriyle ilgili mesajları engelledi. Gazeteye göre 7 Rus generalden bir kısmı, Ukraynalıların konumlarıyla ilgili mesajları ele geçirmesi nedeniyle öldü.

Uzmanlar, Rusya'nın merkezileşmiş ordusunun karadaki askerlere karar verme veya emir verme yetkisi vermediğini belirtiyor. Cephede zorlukla karşılaşan birlikler, Moskova'daki üstlerinden emir beklemek zorunda kalıyor.

Rus ordusu dünyası basınında manşetlerde! İşte savaştaki başarısızlıkları için sıralanan 9 neden

Rus birlikleri açıkça direnişle karşılaşacakları bir senaryoya hazırlıklı değildi. Görünüşe göre yedek bir planları da yoktu. Bunun yerine, birlikler başlangıçta emredildiği gibi ilerlemeye devam ettiler. Bu da onları kolay hedef haline getirdi.

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Ahmet Han:

Şu batı o kadar kaşınıyor o kadar kaşınıyor ki tüm ölümlerin sebebi sizin kendinizden başkasını düşünmemeniz ...

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özgün özen :

Dünyanın başına en büyük bela ABD , zorla savaş çıkarttılar ukraynaya gaz rusyaya saldıracaksınız saldıramazsınız ve olan ukraynaya oldu kazanan ABD istese böyle bi ambargo uygulatamzdı rusya ya coronayla çin i vurdu şimdide rusya tek güç kendi olacak ki bu dünya için bir felaket olur..

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Hamit Gündoğdu:

Rusya eğer isteseydi Ukrayna'yi destekliyen bir sürü çakala rağmen şu anda işi bitirmişti. Adam barış görüşmelerine jest olsun diye işgal ettiği bölgelerden geri çekildi. Ama utanmazlar bunu bile işgale son verdik dediler.

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