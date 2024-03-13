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Rus lider Putin'in, askeri üniformalı kadına iltifatı gülümsetti

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Rusya lideri Vladimir Putin, bir basın toplantısında askeri üniforma giyen bir kadına iltifat etti. Putin'in "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" demesi üzerine ufak bir şaşkınlık yaşayan kadın, gülümseyip, "İnanamayacaksınız ama hepsi bu." diyerek Putin'in iltifatına karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyen bir kadına kameralar önünde iltifat etti.

ASKERİ ÜNİFORMALI KADINA İLTİFAT ETTİ

Rus lider Putin'in, askeri üniforma giyen bir kadına, "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" demesi gülümseten anlar yaşattı.

O ANLAR KAMERADA

Putin'in iltifatı üzerine askeri üniformalı kadın ise, "İnanamayacaksınız ama hepsi bu." diyerek karşılık verdi. Samimi anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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