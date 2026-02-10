ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki sınır dışı davası düşürüldü

ABD'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdı.

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu. Belgelere göre, göçmenlik mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğini ispat yükünü yerine getiremediğine hükmederek, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme sürecini sonlandırdı.

Rümeysa Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum. Benim ve daha diğer birçok kişinin yaşadıkları geri alınamasa da sonunda adaletin yerini bulabildiğini bilmek yüreklendirici" ifadelerini kullandı.