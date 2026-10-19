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Rubio, Rusya ve Ukrayna'nın savaşı sona erdirmeye odaklanması gerektiğini söyledi

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Rubio, Rusya ve Ukrayna'nın savaşı sona erdirmeye odaklanması gerektiğini söyledi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna'nın aralarındaki savaşı sona erdirmeye odaklanması gerektiğini belirtti. Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere konuşan Rubio, çatışmaların tırmanması ve komşu ülkelere yayılması riskinin gerçek olduğuna dikkati çekti.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna'nın aralarındaki savaşı sona erdirmeye odaklanması gerektiğini belirterek, savaşın tırmanması ve komşu ülkelere yayılması riskinin gerçek olduğuna dikkati çekti. Rubio, "Rusya ile Ukrayna savaşın sona erdirilmesine odaklanmalı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti. Rubio, Özbekistan ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla bir araya gelebileceğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Rubio, olası bir toplantının kesinleşip kesinleşmediğini bilmediğini belirterek, Trump'ın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini söyledi.

RUBIO'DAN SAVAŞIN YAYILMASI RİSKİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Rubio, ABD ile Orta Asya'daki beş ülkeyi bir araya getiren C5+1 platformu kapsamında bölge ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Rubio, savaşın olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Rubio, çatışmaların tırmanması ve başka ülkelere yayılması riskinin gerçek olduğunu vurguladı. Rubio, Rusya ile Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesine odaklanması gerektiğini belirtti.

Rubio, başarısız sabotaj girişimleri veya elektronik harp müdahalesi nedeniyle rotasından sapan insansız hava araçlarının komşu ülkelerin topraklarına girmesinin yeni gerilimlere yol açabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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