Haberler

Köstence Limanı'nda İnsansız Hava Aracı Patladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'nın Köstence kentinde sabah saatlerinde bir insansız hava aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı, aracın Ukrayna savaşında kullanılan türden olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Romanya'nın Köstence kentinde bugün sabah saatlerinde bir insansız hava aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insansız hava aracının Romanya envanterinde yer almadığı ve Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan türden bir araç olduğu belirtildi.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Romanya Deniz Can Kurtarma Ajansı'nın binası yakınlarında tespit edilen insansız hava aracının saat 10.30 civarında can kaybına yol açmadan patladığı kaydedildi. Açıklamada, "İnsansız hava aracı, Ukrayna savaşında kullanılan türden bir araç. Nesnenin Romanya Ordusu'nun envanterinin bir parçası olmadığını ve Savunma Bakanlığı tarafından Karadeniz bölgesinde düzenlenen son tatbikatlarda kullanılmadığını belirtmek isteriz" denildi. Olayın ilgili adli kurumlar tarafından soruşturulduğu da belirtildi.

Kaynak: ANKA
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız

Özel'e Trabzon'da davullu zurnalı karşılama
İstanbul'da kafede taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı

Limonata sipariş edip ortalığı birbirine katan müşteri gözaltında
TBMM'de taciz davasında tutuklu sanıklara tahliye

TBMM'de stajyer öğrencilere taciz davasında tutuklu sanıklara tahliye
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor