Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Nicuşor Dan Kazandı

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Nicuşor Dan Kazandı
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Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Nicuşor Dan, oyların %54,3'ünü alarak zaferi elde etti. Aşırı sağcı rakibi George Simion ise %45,7 oyda kaldı.

ROMANYA'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan kazandı.

Romanya'da seçimin 4 Mayıs'ta düzenlenen ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle dün gerçekleştirilen ikinci turda, merkez partilerin desteğine sahip bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) adayı George Simion yarıştı. Romanya Merkez Seçim Bürosunca (BEC) açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, Dan oyların yüzde 54,3'ünü alırken rakibi Simion ise yüzde 45,7'de kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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