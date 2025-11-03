Roma'daki Tarihi Kulede Çökme: 4 İşçi Yaralandı

İTALYA'nın başkenti Roma'da, restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede kısmı kulede meydana geldi. Yaşanan çökme sonucu 4 işçi yaralandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma'nın merkezinde restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede öğle saatlerinde kısmı çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edilirken, olayda 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Kurtarma ve güvenlik operasyonlarının devam edebilmesi için çevreye yaya ve araç erişimi kısıtlanırken, çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.