Rize'de heyelan ve sel felaketi: Yollar trafiğe kapandı

Rize'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar ve sel felaketi nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 11. kilometresi heyelan nedeniyle kapanırken, Salarha Beldesi'nde ise dere taşması sonucu yol göle döndü. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yollar tekrar trafiğe açıldı.

Ardeşen- Çamlıhemşin Karayolu heyelandan dolayı trafiğe kapandı

RİZE - Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 11. kilometresi şiddetli yağışlarla beraber meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Trafiğe kapanan yol, 1 saatlik çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Rize'de akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağmurlar heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nda yağmurlarla beraber yumuşayan toprak kaydı. Meydana gelen heyelandan ötürü gelen toprak ve ağaçlardan dolayı yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrardan trafiğe açtı.

Rize merkeze bağlı Salarha Beldesi'nde ise derenin taşması sonucunda karayolu göle döndü. Yoldan akan su nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bir anda gelen suyun ortasında kalan bir araç ise hareket edemeyince imdadına karayolları ekipleri yetişti. İçerisinde yabancı uyruklu anne ve çocuk olduğu öğrenilen araç önce güvenli bir bölgeye alındı, sonra iş makineleri yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.