Haberler

ABD'de buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD'de buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Rhode Island eyaletinde buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olayın ardından saldırgan kendi silahıyla intihar etti. Saldırının hedefinin olay yerindeki aile üyeleri olduğu belirlendi.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket kentinde, dün yerel saatle öğleden sonra farklı okullardan öğrencilerin katıldığı bir buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Dennis M. Lynch Arena'da meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis, saldırganın olaydan sonra kendi silahıyla intihar ettiğini bildirdi.

Yetkililerin paylaştığı ilk bulgulara göre; saldırganın rastgele ateş açmadığı, olay yerindeki kendi aile üyelerini hedef aldığı üzerinde durulurken, hayatını kaybedenlerden birinin genç bir kız olduğu belirtildi. Saldırıda yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik olduğu ifade edildi.

Rhode Island Valisi Dan McKee, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyalet polisinin yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduğunu kaydederek, "Pawtucket ve olaydan etkilenen herkes için dua ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Son mesajında Sedat Peker'e seslenip canına kıydı
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket

Yok artık Kante! Yaptığını duyan telefona sarıldı