Putin ve Trump Telefon Görüşmesi Yapacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump'ın Moskova saatiyle 17.00'de telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmede İstanbul'daki temasların sonuçları ele alınacak.
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova saatiyle 17.00'de telefonda görüşeceklerini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesinin bugün saat 17: 00'de yapılacağını açıkladı. Peskov açıklamasında, Trump ile yapılacak görüşmede İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarının görüşüleceğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya