Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
BBC

Putin ve Şi'nin Zafer Günü Kutlamasında Önemli Mesajlar

Putin ve Şi'nin Zafer Günü Kutlamasında Önemli Mesajlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Zafer Günü kutlamalarında Putin, Ukrayna'daki savaşa değinerek Rusya'nın dersleri unutmaması gerektiğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de etkinlikte yer aldı. Ukrayna, ateşkes çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zafer Günü kutlamaları için Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kürsüde yer aldı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova'nın merkezinde ağır güvenlik önlemleri uygulandı.

Rusya Zafer Günü'nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutluyor.

Putin törende 20'den fazla ülke liderine ve binlerce askere seslendi ve Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan aldığı dersleri unutmadığını söyledi.

Putin konuşmasında, "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'daki savaşa da değindi ve dördüncü yılına giren operasyonu tüm Rusya'nın desteklediğini söyledi.

Rusya, Zafer Günü 80. yıldönümü etkinliğine denk gelecek şekilde 8-11 Mayıs tarihleri arasında tek taraflı .

Ukrayna, etkinlikleri "tiyatro gösterisi" olarak niteledi.

Ukrayna ordusu ateşkesin yürürlüğe girdiği 8 Mayıs'tan bu yana binlerce saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Rusya ise ateşkese uyulduğu konusunda ısrarlı ve Ukrayna'yı yüzlerce ihlalde bulunmakla suçladı.

Ateşkes öncesindeki günlerde Moskova ve Kiev karşılıklı saldırılarda bulundu.

Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarının ardından Rusya'daki havaalanlarında uçuşlar iptal edildi ve yaklaşık 60 bin yolcu mahsur kaldı.

Putin, Rusya'nın "Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizme karşı yıkılmaz bir bariyer olduğunu ve olacağını" söyledi. Putin daha önce Ukrayna yönetiminden Nazi olarak bahsetmişti.

"Hakikat ve adalet bizim tarafımızda" diyen Putin, 'tüm ülke, toplum ve halkın Ukrayna savaşına katılanları desteklediğini' vurguladı.

Rusya, 27 dünya liderinin etkinliğe katıldığını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kızıl Meydan'daki platformda Vladimir Putin'in yanında yer aldı ve Rusya'nın askeri zaferin sembolü olarak gördüğü ancak bazı komşu ülkeler tarafından yasaklanan turuncu ve siyah Aziz George kurdelesini taktı.

Geçit törenine 102 Çin askerinin yanı sıra Kuzey Kore, Vietnam ve Moğolistan'dan gelen birlikler de katıldı. Binlerce Kuzey Koreli asker de Ukrayna'da savaştı.

Zelenskiy: 'Ukrayna ateşkese hazır'

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Moskova'ya giden tek Avrupa Birliği lideri olan Slovakya Başbakanı Robert Fico da davetliler arasında yer aldı.

AB'nin dış politika yetkilisi Kaja Kallas daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı geniş çaplı savaş nedeniyle Avrupalı liderlerin katılmaması gerektiğini söylemişti.

Putin için Çin Devlet Başkanı Şi'nin Zafer Günü'ne katılması önemli bir başarı olarak görülüyor.

Çin devlet medyasındaki haberlere göre Putin ve Şi geçit töreninden önce iki tur görüşme yaptı ve Ukrayna'daki savaş hakkında konuştu.

Ukrayna lideri Zelenskiy daha önce etkinliğe katılacak hiç kimsenin güvenliğini garanti edemeyeceği uyarısında bulunmuş ve devlet başkanlarını Moskova'ya gitmeye çağırmıştı.

Zelenskiy 8 Mayıs akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın "şu andan itibaren tam bir ateşkese hazır olduğunu" söyledi.

X hesanında yayınlanan bir videoda Zelenskiy, "Ancak bu, füze ya da insansız hava aracı saldırısının olmadığı, cephede yüzlerce saldırının olmadığı gerçek bir ateşkes olmalı" dedi.

BBC
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Fenerbahçe'ye neler dedi neler
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.