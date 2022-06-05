ABD'nin Ukrayna'ya füze gönderme kararının ardından Putin'den tehdit: Yeni hedefleri vururuz - Haberler

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ABD'nin Ukrayna'ya füze gönderme kararının ardından Putin'den tehdit: Yeni hedefleri vururuz

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze göndermesinin amacının "çatışmaları uzatmak" olduğunu savunarak, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verilmesi halinde Moskova'nın yeni hedefler vuracağı konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya "daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat" gönderileceğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu.

"HENÜZ HEDEF ALMADIĞIMIZ TESİSLERE SALDIRACAĞIZ"

Putin yaptığı açıklamada, ABD'nin aldığı Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze gönderilmesi kararının amacının "çatışmaları uzatmak" olduğunu savunarak, "Füzeler Ukrayna'ya verilirse, elimizdeki silahlarımızı kullanarak henüz hedef almadığımız tesislere saldıracağız" dedi.

BIDEN'DAN GELİŞMİŞ FÜZE SİSTEMLERİ KARARI

Biden, geçtiğimiz salı günü ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetmişti.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

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