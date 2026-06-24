Haberler

Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde masaya oturmaya hazırız

Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde masaya oturmaya hazırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden müzakereye hazır olduklarını açıkladı. Putin, görüşmelerin sahadaki gerçekler ve daha önce belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine toplantısında Ukrayna ile olası barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ile gelecekte yürütülecek her türlü diplomatik girişimin belirli şartlara dayanması gerektiğini söyleyen Putin, görüşmelerin sahadaki askeri gerçeklere, Ağustos 2025'te ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvede ele alınan maddelere ve Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada belirttiği ilkelere dayandırılması şartına değindi.

Putin, Rusya'nın daha önce İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu kaydederek, "Bu süreç İstanbul'da varılan mutabakatlar, Anchorage'da tartışılan şartlar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde yürütülmelidir. Ayrıca, birkaç yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığım konuşmada ortaya koyduğum ilkeler de buna dahildir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki müzakerelerin Ukrayna tarafının girişimiyle başlatıldığını anımsatan Putin, bu görüşmelerin Ukrayna için aslında 'uygun' şartlar içerdiğini ancak sürecin bir uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de korkutan deprem

İstanbul'un yanı başında deprem! Telefonlara gelen bildirim korkuttu
Doğada bulup topladılar! Yakalanınca 2 milyon TL ceza yediler

Doğada bulup topladılar! 2 milyon TL ceza yediler
Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi

Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu