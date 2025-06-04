Putin, Ukrayna ile Ateşkes İhtimaline Şüpheyle Yaklaştı

Putin, Ukrayna ile Ateşkes İhtimaline Şüpheyle Yaklaştı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle ateşkes olasılığına şüpheyle yaklaştığını belirtti. Saldırıların ardından ilk kez açıklama yapan Putin, müzakere edilebilecek bir taraf olmadığını ifade etti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılar nedeniyle Ukrayna ile ateşkes ihtimaline şüphe ile yaklaştığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez açıklama yaptı. Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve ya da ateşkes konusuna şüphe ile yaklaştığını kaydetti. Putin, "Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir ki?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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