Putin sessizliğini bozdu: Finlandiya'nın NATO üyeliği büyük hata olur - Haberler

Kuzeydoğu Avrupa'da tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi yaptı. NATO üyesi olmayan Avrupa ülkelerinin üyelik için açıklamalar yapmasıyla alevlenen tartışmaya ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın söz konusu kararının iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyleyerek, Finlandiya'nın tarafsız statüsünden vazgeçerek NATO'ya katılmasının hata olacağını belirtti.

"TARAFSIZ STATÜDEN VAZGEÇMEK HATA"

Askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapacağını duyuran Finlandiya'nın söz konusu kararının iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyleyen Putin, Finlandiya'nın tarafsız statüsünden vazgeçerek NATO'ya katılmasının hata olacağını belirtti.

"FİNLANDİYA'NIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİR TEHDİT YOK"

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya lideri, Finlandiya'nın 'güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için' geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmesinin hata olacağını bildirdi. Açıklamada, "Vladimir Putin, Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin hata olacağını vurguladı. Ülkenin dış politikasında böyle bir değişiklik Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir" ifadeleri kullanıldı.

"UKRAYNA'YA SALDIRI FİNLANDİYA'NIN GÜVENLİK ORTAMINI DEĞİŞTİRDİ"

Niinisto ise, "Gerginliklerden kaçınmanın önemi vurgulandı" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Niinistö, görüşmede Putin'e 'Ukrayna'ya saldırı başlatmasının Finlandiya'nın güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini' söyledi.