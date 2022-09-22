Putin kısmi seferberlik ilan etmişti! Halk birliklere teslim olmaya başladı

Putin dün kısmi seferberlik ilan etti. Bu kararın ardından cephede savaşmak istemeyen kişiler ülkeyi terk etmeye başladı. Halkın bir kısmı da seferberlik ilanından sonra birliklerine teslim olmaya başladı. O anlara ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.

Putin, çarşamba günü ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Putin kararı, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek'' diyerek duyurmuştu. Bu karar ile 300 bin kişinin orduya alınması hedefleniyor.

RUSYA CEPHEDE KÖTÜ SONUÇLAR ALMIŞTI

24 Şubat'ta başlattığı savaşta henüz sonuç alamayan Rusya, son günlerde geri çekilmeye başlamıştı. Özellikle Harkiv kentinden geri çekilmesi ve Ukrayna ordusunun kuzeyde ilerleyişinin hızlanması ile savaşın seyri değişmeye başlamıştı. Rusya, ordusunun cephede başarılı olamamış ve kayıpları artmıştı.

HALK KARAR SONRASI ÜLKEDEN KAÇIYOR

Putin'in kısmi seferberlik ilanından sonra Rusya'da savaş karşıtı protestolar düzenlendi. Protestolar, Rusya tarafından güç kullanılarak bastırıldı. Savaşmak istemeyen halk ise uçaklarla ve karayolu ile ülkeden kaçmanın yollarını aradı. Rusya'dan Türkiye'ye uçmak isteyenler için fiyatlar 50 bin TL' ye kadar çıktı.

HALK BİRLİKLERE TESLİM OLUYOR

Kararın ardından halk birliklere teslim olmaya başladı. Yakutistan'daki birçok Rus vatandaşının teslim olma görüntüleri kameralara yansıdı. Görüntülerde, orduya katılan kişileri sevdikleri uğurluyor. Seferberlik kararına uyamayan kişiler 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.