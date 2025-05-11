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Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

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Rusya lideri Putin'in Ukrayna ile ilgili ateşkes çağrısı dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken açıklamaların öncesinde gazetecileri yataklarından kaldırıp apar topar basın toplantısına çağırdığı ortaya çıktı. Kremlin Sözcüsü'nün gazetecilere soru soramayacaklarını belirterek yalnızca Putin'in açıklamasını dinleyeceklerini ilettiği öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün gece yarısı flaş bir açıklama yaptı. Putin, Ukrayna ile müzakere yapmaya kararlı olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı. Putin, ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta Ukrayna ile görüşmek için hazır olduklarını söyledi.

Putin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz."

Putin ayrıca konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

GAZETECİLERİ APAR TOPAR YATAĞINDAN KALDIRDI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündeme bomba gibi düşen açıklaması öncesi yaşananlar ortaya çıktı. Putin'in gece yarısında açıklama yapmak için gazetecileri apar topar çağırdığı öğrenildi. Kremlin Sözcüsünün gazetecilere soru soramayacaklarını belirterek sadece Putin'in açıklamasını dinleyeceklerini ilettiği öğrenildi. Söz konusu ayrıntı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Putin'in çağrısı sonrası Ukrayna'nın tavrı merakla bekleniyor.

Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıShef :

Neler oluyor dünyada anlamak mümkün değil, asla olmaz dediklerimiz oluyor, olur dediklerimiz imkansızlaşıyor birden. Rabbim dünya insanlarını zalimlerden korusun.

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