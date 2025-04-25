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Putin, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisiyle Görüştü

Putin, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisiyle Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Kremlin, görüşmenin görüntülerini paylaştı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Kremlin, Putin ve Witkoff'un buluştuğu anların görüntülerini yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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