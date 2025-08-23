Putin, ABD ile İlişkilerin İyileşebileceğini Açıkladı

Putin, ABD ile İlişkilerin İyileşebileceğini Açıkladı
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın göreve gelişiyle ABD ile ilişkilerde iyileşme umudunu ifade etti ve iş birliği imkanlarını vurguladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilişkilerin iyileşebileceğine inandığını söyleyerek, "Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Rusya Federal Nükleer Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Putin, Trump ile Alaska'da gerçekleştirdikleri verimli görüşmeyi vurgulayarak, "Bakanlıklarımız ve şirketlerimiz arasında temaslar sürüyor. İlk adımların, ilişkilerimizin tam anlamıyla düzelmesinin yalnızca başlangıcı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlişkilerin gidişatının Batılı ülkelere bağlı olduğunu söyleyen Putin, "ABD ile ilişkilerimiz, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyesinde. Ancak Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum" diye konuştu. Putin, ABD ile Alaska ve Arktik bölgesinde iş birliği imkanlarını ele aldıklarını kaydetti.

Ayrıca Putin, Ukrayna'daki savaşın Rusya tarafından başlatılmadığını, çatışmaların Donbas bölgesine yönelik saldırılarla başladığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
