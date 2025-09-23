Haberler

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den Rusya'ya Sert Uyarı
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal etmesiyle ilgili uluslararası hukuka dikkat çekerek, hava sahalarına izinsiz girilmesi halinde NATO topraklarına düşecek enkaza sızlanmamaları gerektiğini belirtti.

POLONYA Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal etmesine ilişkin, "Başka bir füze veya uçak, hava sahamıza girer ve vurulup enkazı NATO topraklarına düşerse, lütfen buraya gelip bunun hakkında sızlanmayın" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlali üzerine toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Sikorski, "Bunlar kazaysa, neden hemen kabul edip özür dilemiyorsunuz? Hiçbir özür duymadık, sadece yalanlar duyduk. Uluslararası hukuku umursamadığınızı ve komşularınızla barış içinde yaşayamadığınızı biliyoruz. Çılgın milliyetçiliğiniz, imparatorlukların devrinin sona erdiğini ve imparatorluğunuzun yeniden kurulmayacağını anlayana kadar dinmeyecek bir hakimiyet arzusunu barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Rusya hükümetinden 'tek bir isteği' olduğunu dile getiren Sikorski, "Başka bir füze veya uçak, kasıtlı veya yanlışlıkla izin almadan hava sahamıza girer ve vurulup enkazı NATO topraklarına düşerse, lütfen buraya gelip bunun hakkında sızlanmayın. Uyarıldınız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
