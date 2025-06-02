Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçimini Karol Nawrocki Kazandı

Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçimini Karol Nawrocki Kazandı
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Polonya'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Karol Nawrocki, oyların yüzde 50,9'unu alarak kazanırken, muhalefetteki aday Rafal Trzaskowski yüzde 49,1 oy oranında kaldı.

POLONYA'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki kazandı.

Polonya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Nawrocki arasında seçim yapmak için sandık başına gitti. Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Nawrocki oyların yüzde 50,9'unu alarak ülkeyi 5 yıl boyunca cumhurbaşkanı makamında temsil edecek isim oldu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Trzaskowski'nin ise oy oranı yüzde 49,1 olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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