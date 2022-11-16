Polonya Cumhurbaşkanı: Füze büyük olasılıkla Ukrayna hava savunma sistemine ait, kasıt yok

Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırında bir köye düşen füze ile 2 sivilin hayatını kaybetmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Gözlerin çevrildiği Rusya, saldırıyla bir alakaları olmadığını açıklarken Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Polonya'ya kasıtlı saldırı işareti yok, muhtemelen talihsiz bir olay yaşandı." dedi. Cumhurbaşkanı, füzenin büyük olasılıkla Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğunu söyledi.

Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

RUSYA İDDİALARI YALANLADI

Yaşanan olay dünyayı ayağa kaldırırken tüm gözler, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya çevrildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gerçekleştirdiği füze saldırılarına değinen Konaşenkov, "Bu saldırılar, sadece Ukrayna topraklarında ve Ukrayna-Poloya sınırından 35 kilometre uzaklıkta bulunan hedeflere yönelik yapıldı. Polonya'da dün Przewodow yerleşim birimindeki enkaz ile ilgili yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçalarının, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin S-300 hava savunma sistemine ait unsurlar olduğu Rus askeri savunma uzmanlarca tanımlandı. Ukrayna'da çeşitli kaynakların ve yabancı yetkililerin Przewodow'a Rus füzelerinin düştüğü yönündeki açıklamalar, durumun gerginleştirilmesi amacıyla kasıtlı provokasyondur." dedi.

"TALİHSİZ BİR KAZA"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakanı Morawiecki de dün ülke sınırlarına düşen füzeyle ilgili açıklama yaptı. Polonya Cumhurbaşkanı, füzenin büyük olasılıkla Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğunu söyledi. Duda,füzenin Rus yapımı olduğunu, Rusya'dan ateşlendiğine dair ellerinde bir kanıt olmadığını belirtti.

Soruşturmanın Polonya ve NATO tarafından yürütüldüğüne işaret eden Polonya Cumhubaşkanı, "Polonya'ya kasıtlı bir uluslararası saldırı olduğuna dair bir işaret yok, büyük ihtimalle talihsiz bir kaza." açıklamasını yaptı.

"UKRAYNA KUVVETLERİ KENDİLERİNİ SAVUNMAK İÇİN FÜZE FIRLATTI"

Polonya Başbakanı Morawiecki de "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.